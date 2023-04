Cameroun : le football féminin connaît une croissance constante

Avec l’émergence de nombreuses stars féminines dans le monde du football, de plus en plus de jeunes filles se tournent vers ce sport comme une voie vers le succès.

Au Cameroun, le football féminin est de plus en plus populaire, inspirant une nouvelle génération de joueuses qui rêvent de faire carrière dans le monde du sport.

Le football féminin au Cameroun

Le football féminin a connu une croissance constante au Cameroun ces dernières années bien aidée par les réseaux sociaux. Les clubs féminins se sont multipliés, les tournois locaux ont attiré un public plus large, et la sélection nationale a atteint des sommets inégalés aussi bien en Afrique qu’en Europe. En 2019, les Lionnes indomptables ont été finalistes de la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF, ce qui a ouvert la porte à plusieurs joueuses camerounaises. Les analystes et les médias internationaux où il est possible de suivre les Résultats du Cameroun en direct se sont multipliés.

Cette réussite a inspiré de nombreuses jeunes filles à prendre part à ce sport autrefois réservé aux hommes. Les entraîneurs ont remarqué une augmentation du nombre de femmes inscrites dans les clubs et ont constaté une hausse du niveau de jeu. Les clubs féminins, autrefois inconnus, sont devenus des lieux de rencontre pour les passionnées du ballon rond.

Le football féminin a également aidé à briser les stéréotypes de genre au Cameroun. Les femmes ont prouvé qu’elles peuvent être aussi fortes et compétitives que les hommes, et ont encouragé les parents à encourager leurs filles à poursuivre leur passion pour le football. Cela a également aidé à sensibiliser les gens à l’importance de l’égalité des sexes.

De plus, porté par la tradition, le sport le plus populaire du pays a également eu un impact économique positif au Cameroun. Les clubs féminins ont créé de nouveaux emplois ouverts aux femmes notamment des entraîneurs, des physiothérapeutes et des administrateurs. Le football féminin a également attiré des sponsors, des médias et des investisseurs, qui ont contribué à la croissance de l’industrie du football au Cameroun

Le succès du football féminin au Cameroun est une source d’inspiration pour les joueuses de toutes les générations. Il a non seulement aidé à briser les stéréotypes de genre et à encourager l’égalité des sexes, mais il a également créé de nouvelles opportunités économiques. Avec le soutien de la communauté, il est possible que les Lionnes indomptables continuent d’inspirer la prochaine génération de joueuses talentueuses.

Quelques stars de football camerounaises

Le Cameroun a produit de nombreuses stars du football au fil des ans. Voici quelques-unes des plus célèbres joueuses de football camerounaises :

Gaelle Enganamouit : Attaquante, connue pour avoir marqué le premier triplé de l’histoire du football féminin camerounais lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015.

Gabrielle Aboudi Onguene : Attaquante, qui a été finaliste de la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF en 2014 et 2016, et qui a été nommée Joueuse Africaine de l’année en 2017.

Christine Manie : Défenseure, qui a été finaliste de la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF en 2014 et 2016, et qui a également participé à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015.

Nchout Ajara : Attaquante, qui a inscrit un but décisif en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 contre la Nouvelle-Zélande.

Madeleine Ngono Mani : Attaquante, qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF en 2016 et qui a été finaliste en 2014. Elle a également marqué le premier but du Cameroun lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015.

Francine Zouga : Milieu de terrain, qui a été finaliste de la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF en 2014 et qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF en 2016.

Ces joueuses sont devenues des icônes du football camerounais, inspirant de jeunes joueuses à poursuivre leur passion pour le sport et à rêver de faire carrière dans le monde du football.