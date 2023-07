Cameroun : le formol, un produit toxique à éviter

Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, l’hôpital Laquintinie de Douala relève les dangers de l’utilisation du formol dans les aliments.

« Le formol : ce produit toxique présent dans nos plats

Il est opportun de revenir sur ce sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours pour parler des dangers du formol sur notre santé avec SEN MOUVERA Mariama, diététicienne en service à l’hôpital #Laquintinie de Douala.

Très souvent utilisé par les agriculteurs après les récoltes, ce produit toxique est présent dans plusieurs aliments. La nouvelle de l’usage par les agriculteurs et commerçants du formol pour faire mûrir plus rapidement le plantain a suscité de vives émotions sur la toile, il y a quelques semaines. Choqués, les consommateurs craignent désormais pour leur santé quant à la consommation du plantain. Avec raison. Car le formol est dangereux pour la santé. « Le formol utilisé dans l’alimentation est un poison qui nous tue à petit feu », lâche la diététicienne SEN MOUVERA Mariama.

Composant organique retrouvé sur les étiquettes des produits sous le nom méthanal ou formaldéhyde ; le formol est un produit à la base utilisé dans la conservation des échantillons dans les laboratoires, dans la fabrication des produits cosmétiques, des insecticides. « A l’origine, le formol est également utilisé pour retarder le processus de décompression naturelle d’un corps, pour conserver les tissus (animal, végétal, humain) », explique la diététicienne. Cet usage initial a été détourné et le formol est aujourd’hui grandement utilisé dans l’alimentation.

« En général, le formol utilisé sur les denrées alimentaires peut causer des troubles respiratoires, des lésions vésiculaires sévères au niveau de l’estomac, de l’intestin, des reins. Il peut également causer des cancers étant donné que le formol est un produit cancérigène. C’est un produit très toxique et volatile qui peut causer des brûlures au niveau des voies respiratoires, des céphalées, la nausée… », liste-t-elle.

Des conséquences qui peuvent survenir du fait de sa manipulation par des mains non expertes ou de la consommation des aliments dans lesquels ce produit a été injecté.

L’usage du formol dans l’alimentation ne se limite pas à l’agriculture. Le formol est également grandement utilisé dans les boîtes de conserve et, dans divers produits comme conservateur. Il est aussi retrouvé dans les insecticides. « C’est pourquoi certaines personnes qui ne fument pas et qui ne sont pas exposées à la fumée du tabac ont des poumons perforés « , note SEN MOUVERA Mariama, qui relève par ailleurs que tout produit utilisé pour, soit accélérer, ou retarder le développement ou l’évolution naturelle d’un aliment est dangereux pour la santé de l’homme.

La diététicienne recommande aux agriculteurs et commerçants de ne plus faire usage de ce produit toxique pour préserver la santé des consommateurs et aussi la leur. »

𝐈.𝐌/ 𝐇ô𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐢𝐞