Cameroun : Le forum économique de Kribi se prépare

Kribi, Chef-lieu du département de l’océan, accueille, les 30 et 31 mai 2019, un forum économique sous le thème « L’impact du port dans le développement socio-économique de Kribi et de ses environs ».

Le Forum Economique de Kribi est une plateforme d’échanges entre acteurs économiques et partenaires au développement. Germain R. Salla, fondateur de l’Institut des matières premières et responsable de l’organisation du forum, explique le sens de l’initiative : « Le FEK répond sans aucun doute, à la nécessité d’impliquer davantage tous les groupes socio-économiques au développement de la région. »

En effet, la ville côtière n’est plus seulement une attraction touristique, mais devient peu à peu une ville industrielle. Cette tendance est due à la réalisation de plusieurs projets à Kribi et dans ses environs. Ce sont : la centrale à gaz de Mpolonguwe, l’exploitation du fer de Mamelle et plus récemment, la création du Port Autonome de Kribi.

Le FEK a deux principales articulations : des conférences débats et des espaces d’informations des différents partenaires du forum.

Ce cadre d’échanges vise trois cibles. La première est composée des milieux économiques, petites et moyennes entreprises, partenaires au développement. La deuxième est faite d’étudiants, universitaires et la troisième de populations civiles.

Le rendez-vous est pris pour fin mai, afin d’encourager la dynamique, la consolidation et le développement socio-économique de la ville de Kribi, au travers de ce forum qui est à sa première édition.