Cameroun : le Français Mirdad Kazanji, nouveau Directeur général du Centre Pasteur

Il a dirigé l’Institut Pasteur de la Guyane pendant 7 années. Il remplace à cette fonction Elizabeth Carniel.

Le Centre Pasteur du Cameroun a un nouveau Directeur général, Mirdad Kazanji. remplacement de sa compatriote Elizabeth Carniel. Nommé par le président de la République ce 7 octobre 2021, il arrive de la Guyane, où il a officié pendant sept années comme Directeur de l’Institut Pasteur de la Guyane(IPG) entre 2014 et septembre 2021.

« J’ai engagé l’IPG dans un processus visant à renforcer les interactions entre les différentes équipes de recherche et construit un plan stratégique ambitieux. Pendant ces 7 années, nous avons obtenu des financements européens avec l’appui de la préfecture et de la collectivité territoriale de la Guyane. J’ai aussi renforcé les infrastructures et les équipes de recherche en Virologie et en Entomologie », indique-t-il sur son profil LinkedIn.

Avant la Guyane, le Français a dirigé l’Institut Pasteur de Bangui (IPB) en République Centrafricaine (RCA), entre décembre 2009 et août 2014. Là-bas, il a posé des actions dans le domaine de la virologie : « j’ai orienté les recherches vers trois axes, (i) virus émergents et zoonoses (ii) co-infection virale et rétrovirus (iii) variabilités génétiques et résistances », se gargarise-t-il. De 2005 à 2009, le Dr Mirdad Kazanji a dirigé l’unité de rétrovirologie du Centre International de Recherche Médical à Franceville au Gabon.

Il a rejoint les cadres scientifiques de l’Institut Pasteur pour développer un vaccin contre le virus HTLV-1 en 1999. Le Dr Mirdad KAZANJI est membre élu de plusieurs assemblées, conseils scientifiques et conseils d’administration. Il a reçu de nombreuses distinctions scientifiques et civiles. Il est lauréat du Prix JANSEN de l’Académie Nationale de Médecine, lauréat de l’Académie des Sciences des Caraïbes, Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier et Commandeur de l’Ordre de la Reconnaissance Centrafricaine. Il est auteur de plus d’une centaine de publications parues dans des journaux scientifiques.