Cameroun : le Français Xavier Legrand, nouveau DG de Cimencam

Cimencam a un nouveau directeur général. Il a été nommé le 12 mai 2022 par le conseil d’administration en remplacement de son compatriote Benoît Galichet.

Xavier Pierre Jean Legrand est un ingénieur de 48 ans, diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes d’Ingénieur (HEI) de Lille en France. Il cumule 25 années d’expériences dans le domaine industriel, et a travaillé durant 10 années de sa vie en Turquie et en France dans les domaines de l’investissement, des travaux neufs et du béton.

Il arrive de l’Île de la Réunion où il officiait depuis 2018 comme directeur général de Holcim, la filiale réunionnaise du groupe, ayant occupé par le passé des postes similaires à Lafarge Concrete Vietnam, puis dans une des filiales du groupe en Iraq.

A la suite de son prédécesseur, Xavier Pierre Jean Legrand devra conduire les projets entamés par Benoit Galichet, notamment le projet de construction de l’usine de production du clinker de Figuil au Nord du pays, qui disposera à terme d’une capacité de production de 1000 tonnes par jour.

Il devra également consolider le leadership de Cimencam dans l’industrie locale du ciment face aux autres concurrents, notamment le nigérian Dangote Cement. L’entreprise revendique actuellement une production de 2 millions de tonnes par an, la plus importante du secteur, et envisage de la porter à 2,5 millions de tonnes dès fin 2023 avec l’entrée en service de son usine de Figuil.

La société Cimencam est le leader de l’industrie du ciment au Cameroun, avec une production annuelle estimée à 2 millions de tonnes. L’entreprise est détenue majoritairement par la joint-venture LafargeHolcim Maroc Afrique (55 %), puis par la Société nationale d’investissement (Sni) du Cameroun (43 %) et ses collaborateurs (2 %)