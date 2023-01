Cameroun : le Gicam offre un cadre pour l’agriculture et l’élévage

Le groupement interpatronal du Cameroun organise un forum réunissant les acteurs clés de ces secteurs suscités.

Gabriel MBAIROBE, Ministre de l’Agriculture et Développement Rural (MINADER) et Docteur TAIGA, Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) seront au Gicam en février.

Ce sera dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative FARM au Cameroun que s’organisera le Forum de l’investissement privé dans l’Agriculture & l’Elevage le vendredi 10 février 2023.

Cette rencontre entend marquer une étape importante dans la mise en œuvre du protocole de partenariat signé le 26 juillet 2022 entre le Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM), le Mouvement des Entreprises de France International (MEDEF International) et l’Alliance pour l’Agriculture, l’Elevage, l’Aquaculture en Afrique (ALFA).

L’objectif du Forum est de mobiliser les investisseurs privés camerounais, porteurs de projets, pour le développement de chaînes de valeurs dans l’agriculture et l’élevage autour des opportunités déployées au MINADER et au MINEPIA via la mise en synergie avec des partenaires européens dans le cadre de l’initiative FARM.