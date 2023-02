Cameroun : le gouvernement approuve l’augmentation de prix du transport urbain

C’est à l’issue d’une rencontre qui a réuni le 07 février dernier le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana et les responsables des syndicats de transporteurs.

L’objet de la réunion était d’examiner l’augmentation proposée par le syndicat des transporteurs des prix des transports urbains. Il a ainsi été décidé que dans les prochains jours, le prix de la prise en charge de jour passera de 250 à 300 francs CFA par jour et de 300 à 350 francs CFA de 22h à 6h. Un arrêté du ministre du Commerce est attendu dans les prochains jours pour matérialiser cet accord.

Luc Magloire Mbarga Atangana ajoute cependant que « le principe fondamental est celui de la négociation des prix entre transporteurs et les passagers » et que cette augmentation n’est pas applicable aux élèves, étudiants et personnes à mobilité réduite qui restent à 250 FCFA jour et 300 FCFA la nuit.

Cette augmentation des tarifs des transports urbains était attendue. Les syndicats de transport avaient menacé de se mettre en grève si les tarifs n’étaient pas augmentés après la hausse des prix du carburant.

Les prix à la pompe ont été augmentés de 15,8% pour le super et de 25,2% pour le diesel. Depuis le 1er février, un litre de super coûte 730 FCFA contre 630 FCFA auparavant, et un litre de diesel coûte 720 FCFA contre 575 FCFA auparavant.La dernière augmentation des tarifs des taxis remonte à 2014. Les prix sont passés de 200 à 250 FCFA le jour et de 250 à 300 FCFA la nuit.