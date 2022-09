Cameroun : le gouvernement condamne la tuerie de six civils à Muyuka

Dans un communiqué, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi revient sur les circonstances de l’attaque et l’indignation du gouvernement.

L’on en sait un peu plus sur l’attaque d’un bus transportant les civils dans la région du Sud-Ouest le 6 septembre 2022. La communication du gouvernement délivrée le 7 septembre en donnent les détails et les chiffres.

« Le 6 septembre 2022 aux environs de 14 heures sur l’axe Buea-Kumba, au lieu-dit Mile 30, dans l’arrondissement de Muyuka, département du Fako, une bande de terroristes lourdement armé a ouvert le feu sur un car de transport de la compagnie Golden Express, en provenance de Douala et ayant à son bord 14 passagers dont 07 femmes et 07 hommes. »

Le bilan de cette attaque selon le porte-parole du gouvernement est de six morts. « Une femme, la nommée OBA DILONGA et cin hommes : TABI Enow, ACHIDI Abel, YANCHO Francis Neba, le chauffeur, KENNETH et une victime non identifiée » ; en dehors de ces personnes décédées, huit autres ont été blessées, dont six femmes. Il s’agit de « Mongo Moungoage ; NGOYANA Bridget ; Stella TANGIN ; FONBA Sharon ; AYAKE Menye ; TANTYI Tracy”. Les deux hommes blesses sont « Randy ESSOH et Michael CHI ».

Selon le gouvernement, « tous les morts ainsi que les blessés ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional de Buea où ils sont actuellement pris en charge », relève le communiqué.

Dans ce document, « le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et ignoble perpétrée contre des civils innocents par des terroristes qui ont perdu toute humanité, dans le but de semer la terreur au sein des populations et de compromettre ainsi une rentrée scolaire porteuse d’espoir dans la région du Sud-Ouest ». Ainsi s’indigne le gouvernement par le biais de René Emmanuel Sadi qui adresse les condoléances du chef de l’Etat aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.