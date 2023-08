Cameroun : le gouvernement met 100 millions de F dans l’incubateur de la Chambre de Commerce

La signature d’accord entre les deux parties a eu lieu le 23 aout 2023 à Yaoundé.

100 millions de FCFA. C’est le montant que le ministère des PME va octroyer au centre d’incubation de la CCIMA. La signature de l’Accord de partenariat entre le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Cameroun qui abrite le Centre d’Incubation Pilote de la CCIMA s’est effectuée le 23 août 2023 à Yaoundé.

A l’occasion, le ministre des PME Achille BASSILEKIN III a indiqué que 100 millions FCFA seront débloqués dans le budget 2024 du MINPMEESA pour soutenir cet incubateur. En faisant cette annonce, le MINPMEESA a indiqué que ce montant permettra au CIP-CCIMA de renforcer ses activités, de soutenir les projets des incubés et surtout de démontrer en terme de qualité ce que ce centre est capable de produire pour servir de référentiel à d’autres structures d’incubation publiques sur le territoire national.

L’ Accord de partenariat s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des structures d’incubation, et vise la promotion des activités d’incubation du CIP-CCIMA, l’échange d’informations et l’appui aux projets des incubés. D’après cette convention, il s’agira entre autres d’accompagner le positionnement du laboratoire d’analyses du CIP-CCIMA dans l’écosystème du développement de l’agro-industrie et de faciliter l’éclosion des entreprises viables, économiquement rentables et compétitives.