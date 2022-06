Cameroun : le gouvernement octroie 100 millions F aux 12 PME sorties de la Pépinière d’Edéa

L’enveloppe leur a été remise hier 27 juin lors de la célébration de la journée des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises, présidée par le Minpmeesa, Achille Bassilekin III.

Le Cameroun a célébré l’édition 2022 de la Journée des Microentreprises et des Petites et Moyennes Entreprises (JMPME). Placée sous le thème « La digitalisation d’entreprise : enjeux, défis et perspectives », cette célébration s’est faite dans le respect des priorités nationales tout en mettant l’accent sur un aspect qui affecte durablement la vie des Microentreprises et des Petites et Moyennes Entreprises (MPME) : la révolution digitale.

L’objectif principal de cette édition est de sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial camerounais sur le rôle fondamental que jouent les MPME pour l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30).

A l’occasion, Achille Bassilekin III a saisi l’occasion pour remettre la subvention de 100.000.000 F CFA( cent millions) accordée par l’Etat à 12 lauréats de la première cohorte de la Pépinière Nationale Pilote d’Entreprises d’Edéa.

Il s’agit d’une enveloppe de 100 millions de Fcfa, remis à 12 porteurs de projets, sur 25 au départ. Les porteurs de projets sélectionnés se comptent dans les secteurs de l’agroalimentaire, l’agro-mécanique et l’industrie du cuir.

La célébration de cette édition 2022 s’articule autour d’une Conférence-débat visant à entretenir les différents participants sur le thème central; une formation en marketing digital ayant pour but de doter un certain nombre de promoteurs de MPME d’outils techniques pour la promotion en ligne de leurs produits et services, voire même la commercialisation.