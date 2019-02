Cameroun: le gouvernement octroie 86 millions de F pour les salaires des footballeurs

L’information est du président de la Ligue professionnelle de football du Cameroun (Lfpc) a annoncé mardi la mise à disposition de 84 millions de Francs CFA pour les clubs de ligue 1 et 2 millions pour les clubs de ligue 2.

Les sommes fournies ce lundi par le gouvernement à titre de contribution au paiement des footballeurs professionnels survient conséquemment à la mise en garde de la Fédération internationale de football association (Fifa). L’instance a appelé la Fecafoot lundi à prendre en urgence des mesures nécessaires pour le paiement des joueurs évoluant dans les championnats professionnels. Soit 24 clubs.

Les structures concernées avaient – sous le couvert de la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro) et le Syndicat national des footballeurs du Cameroun (SYNAFOC) – saisi la Fifa sur le non versement, par la Ligue, des salaires et primes des footballeurs. Ce à quoi la Fifa a réagi lundi en adressant une sommation à la Fecafoot

« Un compte d’emploi de cette avance avec pièces justificatives sera adressé le 28 février 2019 et servira désormais de préalable justifiant de nouveaux déblocages », précise le président de la Lfpc, le général Pierre Semengue.