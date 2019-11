Cameroun : le gouvernement propose un budget 4 951 milliards FCFA pour 2020

Cette enveloppe est en baisse de 362 milliards de Francs CFA par rapport aux 5212 milliards de l’exercice 2019.

Le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, présente ce jour à l’Assemblée nationale, le Programme économique et social du Cameroun pour l’année 2020. D’après ce document, le gouvernement table sur un budget de 4 951,5 milliards de Francs CFA. Ce qui représente 362 milliards de Francs CFA de moins qu’en 2019.

Ce budget prévisionnel est fixé alors que le pays doit faire face à certains défis majeurs tels que la mise en oeuvre du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de la décentralisation, l’organisation du Championnat d’Afrique des nations (Can 2020) et de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021). Le Cameroun poursuit par ailleurs des opérations de sécurité dans ses parties anglophone et septentrionale.