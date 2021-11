Cameroun : le gouvernement rassure qu’il n’y aura pas de pénurie des produits de grande consommation cette fin d’année

A la faveur d’un point de presse du ministre du Commerce ce 24 novembre 2021 à Yaoundé, Luc Magloire Mbarga Atangana a fait le point sur l’évolution des principaux paramètres du marché international, rassurant les populations sur l’approvisionnement continu du marché en produits de grande consommation, dans les meilleures conditions possibles.

« Je voudrais rassurer les populations quant à la disponibilité des produits, à la fois sur le court terme, c’est –à-dire pendant la période des fêtes de fin d’année, et pour les mois à venir, c’est -à–dire l’année 2022 », a dit le ministre du Commerce ce 24 novembre 2021 à Yaoundé.

En prélude aux fêtes de fin d’année et du nouvel an 2022, « aucun effort ne sera ménagé pour qu’il en soit ainsi, en dépit d’un contexte particulièrement défavorable et d’une situation contrastée, en fonction des filières » a expliqué le ministre du Commerce.

Cette position est confortée par les milieux d’affaires à l’instar du groupement des importateurs de riz du Cameroun (GIRC) qui, à travers un communiqué de presse confirme la disponibilité du stock de riz pour les périodes festifs des fêtes de fin d’année et le début de la nouvelle 2022.

Face à un environnement économique international lié à la pandémie du coronavirus et caractérisé par une augmentation considérable du coût du fret maritime, le groupement des importateurs de riz du Cameroun(GIRC) aux cotés des pouvoirs publics, s’engage à poursuivre le dialogue permanent afin de continuer à satisfaire les consommateurs .

Poulet en quantité suffisante

L’interprofession avicole du Cameroun (IPAVIC) abonde dans le même sens. Elle confirme que malgré la perturbation de la filière avicole par les crises sanitaires internationales du Covid 19 et de la grippe aviaire avec pour conséquences, la rareté et l’augmentation des coûts des intrants et donc un relèvement des prix des produits aviaires, malgré ce contexte difficile, les poulets seront disponibles en quantité suffisante pendant les fêtes de fin d’année et –au-delà.

Du côté halieutique, Congelcam promet de poursuivre comme par le passé, à approvisionner régulièrement le marché Camerounais avec un niveau de prix publics plus acceptable.

La filière des oléagineux tient pour la circonstance, à rassurer les consommateurs que des dispositions ont été prises pour assurer l’approvisionnement continue en huiles végétales raffinées, en savons de ménage et de toilettes durant les fêtes de fin d’année et au-delà.