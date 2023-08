Cameroun : le gouvernement recherche un prestataire pour la construction du port sec de Ngaoundéré

L’Appel d’offres national a été lancé par le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Maître d’Ouvrage).

Le Maître ouvrage vient de lancer un appel d’offres pour la présélection des cabinets, devant, mener l’étude pour la réalisation des études Architecturales et Techniques de ce port. L’étude devrait permettre de proposer des solutions techniques appropriées d’aménagement et à évaluer les coûts de réalisation des travaux et de maîtrise d’œuvre.

« Le prestataire retenu sera tenu de réaliser pour une durée de douze mois, les études socio-économiques, environnementales, architecturales, assainissement, etc. Il devra aussi proposer des solutions techniques appropriées d’aménagement et évaluer les coûts de réalisation des travaux et la maîtrise d’œuvre, pour un coût prévisionnel des prestations de 1 352 414 250 FCFA TTC », précise l’appel d’offres.

Les retombées pour ce projet sont immenses car ce port permettra aux importateur tchadiens et centrafricains de dédouaner leurs marchandises directement à N’Gaoundéré, ce qui va leur éviter les tracasseries routières sur l’axe Douala-N’Gaoundéré. Ces opérations sans aucun doute réduiront le coût des marchandises du fait des économies sur la logistique. La création d’un port entraine automatiquement les emplois, les hôtels, les restaurants ; et autres activités génératrices de revenus.