Cameroun : le gouvernement va former 240 experts en sécurité routière

Le concours est ouvert dans les filières « Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière » et « Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ».

Le ministère des Transports lance un nouveau concours pour recruter et former 240 experts en sécurité routière. Les 240 places sont ouvertes pour des candidats camerounais et étrangers. Le ministère des Transports se propose ainsi de former 160 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont 20 internes et 80 délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont 10 internes.

Le concours aura lieu le 15 juillet 2023 au Centre unique de Yaoundé. Les conditions d’éligibilité et le formulaire peuvent être soit retirés dans les délégations régionales et départementales du ministère des Transports.

Les chiffres relèvent qu’en 2021, plus de 3 000 personnes sont mortes dans des accidents de la route. L’excès de vitesse apparaît comme la première cause des accidents de la circulation. Ce nouveau recrutement va donc aider ce département ministériel à renforcer la sensibilisation.