Cameroun : le gouvernement va recruter et former plus de 600 infirmiers dans les écoles publiques et privées

Le concours vient d’être lancé par le ministère de la Santé publique. Il est ouvert jusqu’au 8 janvier 2021.

Un concours pour le recrutement, et la formation de 680 personnels infirmiers spécialisés et médico-sanitaires vient d’être lancé par le ministère de la Santé publique, au titre de l’année 2020-2021. Les personnels sont recrutés dans écoles publiques et privées de formation du Cameroun.

Pour ce recrutement, l’Etat va solliciter des techniciens principaux médico-sanitaires selon la répartition suivante : 60 places en génie sanitaire, 60 places en imagerie médicale 60 en kinésithérapie, 60 en optique et réfraction, 60 en prothèses dentaires, 60 en psychomotricité et relaxation, 60 en sciences pharmaceutiques ; et 60 palaces en soins dentaires.

A ceux-là, il faudra ajouter 200 places équitablement réparties entre l’ophtalmologie, l’anesthésie, la santé mentale et la gérontologie.

Le recrutement se fait sur études de dossiers. Peuvent faire acte de candidature, les Camerounais et les étrangers des deux sexes âgés de 40 ans un plus au 1er janviers 2020.