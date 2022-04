Cameroun : le gouvernement veut implanter une usine de recyclage des déchets plastiques à Kousseri

Un appel d’offres pour la construction de cette usine a été ouvert. L’appel à manifestation d’intérêt entre dans le cadre du Projet de relance et de développement de la région du Lac Tchad (Prolac), financé par la Banque mondiale.

Le gouvernement camerounais recherche une Organisation non gouvernementale (ONG) pour le développement d’un projet de recyclage des déchets plastiques à Kousseri, une ville située dans la région de l’Extrême-nord. L’usine dont souhaite se doter le Cameroun fabriquera des pavés à partir des déchets plastiques.

L’objectif principal est de préserver l’environnement à travers la réduction de la pollution, de fournir des logements abordables et résistants aux conditions climatiques à la communauté et de créer des emplois durables et verts grâce au recyclage des déchets plastiques.

Les organisations retenues devront également former les jeunes de la ville de Kousseri aux techniques de collecte et de valorisation des déchets plastiques en pavés pour divers travaux d’aménagements, organiser les campagnes de collecte, ainsi qu’un atelier de formation.

Lancé en mai 2020, le projet soutient également les plateformes de coordination nationale et régionale et le renforcement des capacités locales, contribue à la restauration d’une mobilité rurale durable et de la connectivité, et consolide la reprise des activités agricoles rémunératrices dans les pays comme le Cameroun, le Niger et le Tchad.