C’est la substance du thème de la fête du 11 février présenté par le ministre Mounouna Foutsou lors de son point de presse avec le ministre Malachie Manaouda ce 27 janvier 2022.

«Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun». C’est le thème consacré à la célébration de la 56ème édition de la fête de la jeunesse. Il a été dévoilé par le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, Mounouna Foutsou aux côtés du ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda.

Par ce thème, le gouvernement veut favoriser le volontariat des jeunes pour une meilleure participation et adhésion de ceux-ci au processus de développement durable, « l’émergence du Cameroun tant souhaitée par tous, passe inéluctablement par la participation volontaire de tous à l’œuvre de construction nationale et plus particulièrement des jeunes » a expliqué le ministre.

Dans le prolongement de son discours, il a tenu à souligner que « la célébration de la ‘onzaine de la jeunesse’ 2022 pour sa part, donne l’opportunité à la jeunesse de faire prévaloir l’entraide, la solidarité, le don de soi et l’intérêt général, pour une participation citoyenne aux grands chantiers qui interpellent le Cameroun ».

La célébration de fête de la jeunesse au Cameroun apparait ainsi comme la manifestation de l’intérêt que les pouvoirs publics lui accordent et selon le ministre qui s’occupe de ses questions, c’est grâce au dynamisme de la jeunesse, son potentiel fort varié et son importance numérique que le Cameroun sera conduit certainement vers son émergence.

Durant cet échange qui s’est tenu dans l’auditorium du ministère de la Communication, il a également été question de présenter le Programme national harmonisé, PNH de la ‘onzaine de la jeunesse’.

Ses activités qui se tiendront dans le respect des mesures barrières selon ses initiateurs vont inclure par exemple : le lancement officiel du programme national pour le réarmement moral, le village jeunesse présentiel et virtuel ou encore la poursuite de l’opération « CAN citoyenne et patriotique ».

Le lancement officiel des activités de ‘la onzaine de la jeunesse’ est prévu pour le 31 janvier 2022 à Poli, dans la région du Nord. Elle va se caractériser par des concerts au stade Roumdé Adjia, la distribution du matériel et autres intrants agro-pastoraux aux groupes des jeunes agriculteurs et éleveurs, la formation en geste de premier secours et la formation des médiateurs communautaires sur les techniques d’animation et de communication interpersonnelle en vue de la sensibilisation de proximité en temps de crise.