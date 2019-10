Cameroun: Le Grand dialogue opte pour un «statut spécial» des régions anglophones

Le régions anglophones camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest devraient bénéficier d’un «statut spécial», selon l’une des recommandations fortes du Grand dialogue national (GDN) qui s’est achevé vendredi dans la capitale, Yaoundé.Afin d’éviter la revendication minimale du fédéralisme, régulièrement brandie par les séparatistes, les assises ont convoqué l’article 62 de la Constitution, qui dispose que ladite Loi «peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement». Les autorités tiennent néanmoins à préciser que ceci n’en fait pas un pays à part ou des régions à part, mais vise au respect de la diversité et de la spécificité de certaines communautés nationales.

Ces zones géographiques devraient également avoir le rétablissement d’une Chambre des chefs traditionnels, ainsi que l’élection de gouverneurs régionaux.

En dehors de cette préconisation de l’octroi d’un statut spécial au NO/SO, le GDN souhaite la suppression du poste de délégué du gouvernement, sorte de super-maire nommé par décret présidentiel et régnant sur des conseils municipaux élus dans certaines grandes agglomérations, l’instauration de la double nationalité, la mise sur pied d’une «Commission de réconciliation, paix et justice sociale».

Au terme de 5 jours de travaux, destinés à ramener la paix dans les régions, ensanglantées depuis fin 2016 du faits de revendications sécessionnistes, le président Paul Biya a affiché sa satisfaction devant le travail abattu, ayant donné à ses compatriotes l’occasion de réaffirmer une fois de plus leur attachement à la paix et à la concorde dans leur pays, de même qu’à l’unité et au progrès de celui-ci.

«Vos contributions riches et variées ont été fort utiles. Certaines d’entre elles ont inspiré les recommandations formulées à l’issue du Dialogue. Je puis vous assurer que toutes feront l’objet d’un examen attentif et diligent dans la perspective de leur mise œuvre, en tenant compte de leur opportunité et de leur faisabilité, mais aussi des capacités de notre pays», a ajouté le chef de l’État.