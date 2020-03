Cameroun : le journalisme d’investigation reprend son souffle

Le Club des journalistes politiques a organisé un atelier de formation des hommes de médias sur le sujet, question de leur donner des outils pour s’engager davantage dans ce genre journalistique peu répandu au pays.

Le Watergate. Une affaire régulièrement mentionnée dans les écoles de journalisme en matière d’investigation. Les révélations de deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein qui vont finalement entraîner la démission du président américain Richard Nixon. Le journalisme d’investigation, permet de faire bouger les lignes.

Cependant, ce genre journalistique reste encore peu pratiqué au Cameroun. Sarah Wachter, journaliste d’investigation d’origine américaine estime que cette pratique journalistique est moins repandue au pays à cause, entre autres, de « la faible culture des lanceurs d’alerte et le manque d’une loi sur la liberté d’informations ».

Des explications auxquelles s’ajoutent « les mauvaises conditions de travail des journalistes camerounais qui ne leur permet pas de mener aisément des investigations qui demandent beaucoup de temps et d’argent », croit savoir un participant à l’atelier de formation des journalistes au Journalisme d’investigation et la gouvernance organisé par le Club des journalistes politiques du Cameroun (Club Pô), les 02 et 03 mars derniers, à Kribi dans la région du Sud.

Les risques encourus par les journalistes d’investigation ne sont non plus à négliger. Selon Transparency International (TI), 368 journalistes d’investigation ont été tués entre 2012 et 2017. L’atelier était organisé en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis au Cameroun.