Cameroun : le journalisme d’investigation se repense

C’est à la faveur d’un atelier de formation organisé par le Club des journalistes politiques du Cameroun (Club Po), avec le soutien de l’ambassade des Etats-unis à Yaoundé.

Pendant quatre, 50 journalistes de la presse camerounaise vont être outillé sur les techniques d’investigation en matière de gouvernance. Les ateliers de formation vont du 02 au 6 mars dans les villes de Kribi et de Douala.

Pour entretenir les participants, pas moins qu’une figure dans le domaine du journalisme d’enquête : Sarah J. Wachter, journaliste d’investigation d’origine américaine.

Femme de presse, Sarah J. Wachter a publié dans The International New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, Economist Intelligence Unit, Al-Fanar Media, CNBCMagazine et The Hollywood Reporter.

Elle s’est également distinguée par des reportages en direct pour CNBC Europe sur les marchés pétroliers et les fusions et acquisitions, produit des émissions de télévision pour Time Warner Cable et a produit deux courts documentaires sur la guerre en l’Irak pour Conde Nast, qui ont été présentés aux Women of the Year Awards au Radio City Music Hall.

Son documentaire sur le stress post-traumatique en Afghanistan a été diffusé sur BBC News night et nominé pour un BAFTA dans le cadre de l’émission d’actualités de la BBC.

Avant d’entretenir les journalistes camerounais sur le journalisme d’investigation, Sarah J. Wachter a encadré des journalistes francophones dans toute l’Afrique de l’Ouest