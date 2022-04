Cameroun : le journaliste Francis Bonga devient militant du parti de Cabral Libii

L’ancien dinosaure de la Vision4 télévision et directeur de publication du journal le Témoin est désormais membre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale.

A moins d’un an des sénatoriales et à près de trois ans de la présidentielle, des législatives et des municipales, les tractations sont perceptibles au sein du champ politique camerounais. Dans cette mouvance, le Parti camerounais pour la réconciliation national (Pcrn) de Cabral Libii vient d’accueillir un nouveau membre, en la personne de Francis Bonga, journaliste et patron de presse.

Désormais, l’ex employé du groupe l’Anecdote va arborer deux casquettes, celle de l’homme politique et celle de journaliste. Un engagement qu’il n’a pas eu la possibilité de prendre avant. « Les contraintes professionnelles ne me permettaient pas à l’époque de travailler au côté du président Cabral. Aujourd’hui, je me sens plus libre, d’où mon engagement », a-t-il expliqué à nos confrères de Médiatude.

Avant de s’engager dans cette nouvelle aventure, Francis Bonga, en journaliste averti, a pris du temps pour observer la naissance, l’évolution du Pcrn et l’ascension de son président. Il a apprécié, avant d’y croire. « J’ai vu naitre 11 millions d’inscrits sur les listes électorales. J’ai vu le président Cabral Libii s’accorder avec le Pr Nkou Mvondo pour que le parti Univers porte sa candidature à la présidentielle du 07 octobre 2018. J’ai vu le 3è à l’issue de la présidentielle partir du parti Univers pour devenir le leader du Pcrn », a-t-il rappelé par le même canal.

Cette adhésion ne surprend néanmoins pas ceux qui comme Médiatude, observent la proximité entre le nouveau membre du Pcrn et le responsable de communication de ce parti Armand Okol.

L’entrée dans le Pcrn du journaliste arrive au moment où plusieurs partis excluent de leurs effectifs des membres jugés indisciplinés.