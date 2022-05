Cameroun : le jubilé de Samuel Eto’o à Milan draine des stars

Samuel Eto’o a organisé son jubilé ce lundi soir au stade San Siro de Milan avec plusieurs légendes du football. Ceci pour collecter des fonds en faveur de sa fondation.

32 mois après la fin de sa carrière, le meilleur buteur de l’histoire des Lions indomptables et par ailleurs président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a organisé son jubilé ce lundi 23 mai. C’est le stade de San Siro à Milan qui a abrité le match de gala.

Le spectacle a débuté à 20 heures. Et le coup d’envoi du match est fixé à 20 h 30. Cette rencontre amicale était l’occasion de revoir sur le terrain des visages familiers de l’histoire présente et passée du football. Les invités se sont réunis pour l’occasion sous la bannière des héros de l’intégration. C’est une équipe créée dans le but de véhiculer le concept d’intégration et d’éducation contre toute forme de discrimination.

Quelques grands noms qui ont marqué l’histoire du football italien sont entrés sur le terrain. Il y a eu de la place pour deux grands porte-drapeaux comme Francesco Totti et Javier Zanetti. Ils sont respectivement symboles de la Roma et de l’Inter. Mais aussi Filippo Inzaghi, l’entraîneur d’aujourd’hui et ex-gloire de Juventus et du Milan. Les anciennes stars et actuel des Rossoneri Andrea Pirlo, Clarence Seedorf et Andriy Shevchenko. Paulo Dybala et le couple brésilien protagoniste du triplé de l’Inter en 2010, Júlio César et Maicon étaient également présents.

Mais la revue des phénomènes ne s’arrêta pas là. Massimo Ambrosini, Valentina Bergamaschi, Zvonimir Boban, Barbara Bonansea, Tim Cahill, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, le coach Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Deco, Dida, Youri Djorkaeff, Khalilou Fadiga, Sébastien Frey, Sara Gama,, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Patrick Mboma, Ajara Nchout… ont également participé à ce match de gala.

L’homme aux trois Ligues des champions, 117 sélections avec le Cameroun et 362 buts en club a encore montré aux publics de San Siro qu’il avait de beaux restes en inscrivant un but devant son filleul André Onana. Le résultat final de 3-2 n’était qu’anecdotique. L’enjeu étant ailleurs.

Pour ce match de charité, deux organisations caritatives vont recevoir une partie des bénéfices. L’une d’elles est la Fondation Samuel Eto’o et l’autre Slums Dunk de Bruno Cerella et Tommaso Marino. Cerela est un basketteur argentin du Reyer Venezia Mestre, le second un joueur des Legnano Basket Knights