Cameroun : le lourd héritage que laisse le multimilliardaire Samuel Noutchogouin

Jean Samuel Noutchogouin n’est plus ! Le milliardaire camerounais a rendu l’âme ce 11 janvier en France. L’homme d’affaires laisse derrière lui un gigantesque empire industriel qu’il a bâti brique après brique au fil du temps. Il aura surtout eu le mérite d’avoir compris les rouages et les subtilités de l’élevage au point de se tailler l’une des plus grosses parts de marché au Cameroun.

Le vendredi 11 janvier restera à jamais une date sombre au sein de la famille nucléaire de Jean Samuel Noutchogouin. Le milliardaire camerounais âgé de 85 ans s’est éteint ce jour à 5 heures, heure de Paris, à l’hôpital américain de Neuilly. Il s’y trouvait depuis trois jours pour cause de maladie.

S’il est passé presque inaperçu tout au long de sa vie dans l’espace publique camerounais, ses proches et ses collaborateurs soulignent de lui sa grande sagesse et sa vision dans l’univers des affaires. Jean Samuel Noutchogouin a vite compris que les véritables facteurs de production de richesse résident dans les produits de grande consommation quotidienne.

Comme le témoigne son autobiographie parue en 2015 et relayer par nos confrères de Jeune Afrique, les camerounais consomment « Du lever du jour au coucher du soleil, un produit ou un service se rapportant à Jean Samuel Noutchogouin. » Ceux qui mangent un œuf au petit déjeuner, les personnes qui choisissent de manger un poulet ou du porc à midi. Ils, consomment peut-être indirectement les produits venants de son entreprise, la Société des Provenderies du Cameroun (SPC).

Pareil, pour ceux qui utilisent un rasoir Bic, ou qui utilise un stylo à bille de la même marque. Il en est de même pour ceux qui conduisent les voitures de marques Toyota, Peugeot, Suzuki et bien d’autres, sorties d’un magasin de CFAO. Concrètement, les investissements de Jean Samuel Noutchogouin vont du plastique (Icrafon) à la banque (actionnaire de référence de Banque atlantique Cameroun et quelques parts à la Bicec), en passant par la distribution (CFAO), l’assurance (Atlantique assurance Cameroun) et l’immobilier.

Mais, l’homme d’affaires laisse surtout un important héritage dans le secteur de l’élevage où il a régné sans partage ! Il a eu l’ingénieuse idée de construire un triptyque dans ce secteur pourtant concurrentiel. d’Agrocam (production de poussins d’un jour) en passant par Belgocam (importation et commercialisation des intrants) à la SPC (alimentation du bétail), dont les produits rayonnent de Afrique centrale jusqu’au Soudan. « Je suis le seul à travailler sous une licence Lohmann», assurait-il.

Selon le site spécialisé Forbes, il était en 2015, classé au cinquième rang des plus grandes fortunes du Cameroun ! Ces actifs sont évalués à 315 millions de dollars, environ 150 milliards de Francs Cfa. Une fortune que sa famille aura la lourde responsabilité de non seulement maintenir, mais surtout de multiplier.