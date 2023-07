La foire agro-pastorale et artisanale s’est ouverte hier 27 juilet 2023 à Mbankomo dans le département de la Mefou et Akono région du Centre.

Sont exposés les produits locaux : poissons d’eau douce, tubercules de manioc et bâtons de manioc, maîs, arachides, banane plantain, liqueurs à base du cacao et du café, des ananas, des produits issus de la pharmacopée traditionnelle, de l’élevage (volaille, moutons, du bœuf et de la viande bovine), des légumes, de l’huile de palme brute, etc.

« Félicitations…vous devez produire davantage pour approvisionner les marchés africains dans le cadre de la ZLECAF. Vous devez tenir compte du pouvoir d’achat des consommateurs et respecter les normes. J’espère que vos produits n’ont pas de formol ».

Selon la représentante du Chef du Département ministériel en charge des questions commerciales, le Pr Brusil Miranda Métou, les envolées des prix des principales denrées alimentaires, qui commençaient à être maitrisées, risquent de reprendre à cause des décisions prises par certains pays producteurs de limiter leurs exportations pour privilégier leurs propres consommateurs ,ainsi que le non renouvellement de l’Accord sur les céréales par la Russie, qui permettrait à l’Ukraine de continuer d’exporter ses céréales et les engrais à travers la mer noire.

Pour ne pas laisser les aléas du marché international imposer son diktat sur les consommateurs de riz, de blé, d’huile de palme brute …il est temps de produire tout ce que nous consommons, mais que nous continuons d’importer de l’étranger. « Vous avez fait ce qu’il faut faire pour sortir notre pays de la dépendance nutritionnelle vis-à-vis de l’extérieur, savoir produire et faire la promotion de ce que vous produisez », s’est réjouie le SG du Mincommerce.

Junior Fouda Fouda le Maire de Mbankomo a précisé que, « la Commune de Mbankomo célèbre un important rendez-vous du monde rural. Le Cameroun tout entier compte sur l’Agriculture et l’Elevage pour faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035 ». Tout en remerciant les Administrations publiques, les élites et les populations pour leur forte adhésion à cette initiative autour de la promotion des produits du Made in Cameroon et valorisation de la production agricole, artisanale, et de l’élevage Bio de la Mefou et Akono organisée par la Caisse de Développement du Paysan (CDP) en collaboration avec la Mairie de Mbankomo sous le patronage du Ministère du commerce, après les éditions de Bikok le 07 juillet 2021 et Ngoumou, le 15 juillet 2022,le magistrat municipal espère que sa ville va se positionner comme la mamelle nourricière de la capitale Camerounaise.