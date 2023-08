Cameroun : le maire de Douala interdit la publicité des produits CANAL+

Une décision municipale du 16 août 2023, interdit la publicité des produits de la société française CANAL+ dans la ville de Douala.

La décision qui prend effet à compter 15 septembre 2023 fait suite au : « non-paiement des droits relatifs à la publicité. » Le maire Roger Mbassa Ndine, précise dans sa note que les publicités des produits de la société CANAL+ sont, interdites par tous les moyens dans la ville de Douala.

Le Premier magistrat de la ville de Douala, chef-lieu de la province du Littoral entend mettre en application des sanctions si sa décision n’est pas respectée.

Roger Mbassa Ndine exhorte enfin, le chef de la division des Affaires juridiques et du Contentieux, le directeur des Affaires financières et du Budget, le directeur de la Police municipale et de la Sécurité interne, le cabinet Quantum et les régisseurs de publicité à veiller, à la stricte application de cette décision.