Cameroun : le maire Mbassa Ndine va en lutte contre les nuisances sonores à Douala

« Les équipes de la communauté urbaine de Douala, renforcées par les forces de maintien de l’ordre procèdent désormais de jour comme de nuit au contrôle des décibels autorisés par la réglementation en vigueur ». Cette décision du maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndinè, est contenue dans un communiqué rendu public le 4 août dernier.

Le premier magistrat de la ville motive cette décision par le constat de ce que « la ville de Douala devient de plus en plus bruyante du fait des nuisances sonores et olfactives », enregistrées dans les rues. Mais aussi, « de nombreuses plaintes déposées dans ses services relevant de ces cas d’incivisme ».

Cependant, malgré le décret du Premier ministre du 23 août 2011 fixant la réglementation des nuisances sonores et olfactives et l’arrêté du maire de la ville du 17 juillet 2023 relative à la lutte contre lesdites nuisances, l’édile constate que le phénomène perdure, à en croire Stopblablacam.

Or, rappelle-t-il, « ces nuisances sonores ont un impact sur la santé et peuvent être à l’origine de maladies graves ». En effet, d’après l’article 9 du texte du Premier ministre, « les terrains exposés (…) à des nuisances graves (pollutions industrielles, acoustiques, etc.) et ceux de nature à porter atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles locales » doivent être éloignés des habitations. Dans la ligne de mire du maire Mbassa Ndinè, les bars et autres lieux de réjouissance, mais aussi certaines églises dont les voisins se plaignent des nuisances sonores qui émanent des cultes.

En plus de provoquer des troubles du sommeil et des maux de tête, l’exposition à long terme à la nuisance sonore est considérée comme un facteur de risque pour le développement de l’hypertension, des maladies coronariennes, du diabète et de dommages auditifs irréversibles.

Selon un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le problème touche principalement les jeunes et les personnes âgées.

Comment se protéger

Il est sage d’éviter l’automédication en achetant du matériel inapproprié et en essayant de résoudre le problème soi-même. Cela peut coûter beaucoup d’argent et ne servir à rien.

Lorsque vous effectuez des travaux, par exemple pour améliorer les performances acoustiques des fenêtres, il est préférable de consulter un expert en acoustique. Dans la vie quotidienne, une solution consiste à porter des écouteurs isolants ou des bouchons d’oreille, à s’éloigner des haut-parleurs lors des concerts ou des discothèques, ou, si le lieu de travail est bruyant, à sortir et à faire régulièrement des pauses tranquilles.

Afin de protéger vos oreilles du bruit environnant, nous vous recommandons de porter des bouchons d’oreille ou un casque anti bruit.