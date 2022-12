Cameroun : le marché des assurances a généré 229,8 milliards FCFA, en 2021

C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (ASAC).

La performance du secteur progresse ainsi de 8,70% comparé aux 211,43 milliards dégagés en 2020. À 0,9%, le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun est resté faible en 2021. Par segment, les compagnies d’assurance non vie, avec 152,56 milliards de primes, pèsent 66,38% dans le chiffre d’affaires, avec une hausse de 11,79 milliards.

Selon Ecomatin, ce progrès est attribué principalement aux catégories Accidents corporels & maladie et Responsabilité civile automobile qui ont, à elles seules, eu une augmentation 11,98 milliards de leur chiffre d’affaires par rapport à 2020. Les compagnies vie, elles, représentent 33,62% des parts de marché avec 77,27 milliards de primes à la période sous revue.

Avec 21,5 milliards de chiffre d’affaires représentant 14,11% du segment non vie, AXA trône en tête de ce sous-secteur suivi d’Activa Assurance (11,30%) et de Chanas Assurances (10,65%). Complété par Saar et Nsia, le top 5 des sociétés se partage un peu plus de la moitié des parts du marché de cette branche en 2021 avec un poids de 53,22%. La meilleure progression sur un an glissant est à mettre à l’actif de Royal Onyx qui a presque doublé son chiffre d’affaires.

Au niveau de l’assurance vie, les deux premières sociétés (Allianz et Prudential Beneficial Life) se partagent à elles seules la moitié du chiffre d’affaires (49,93%). Rappelons que le marché camerounais des assurances est animé par 27 sociétés dont 17 en non vie et 10 en vie.