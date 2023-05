Cameroun : le marché des pagnes est détenu à 88% par l’Asie

La première session du Comité National d’Orientation Stratégique (CNOS) du Partenariat Multi-Acteurs (PMA) de la Filière Coton-Textile-Confection a eu lieu à Yaoundé le 04 mai 2023.

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, a présidé le 4 mai 2023 à Yaoundé, en présence de l’Ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun, la première session du Comité National d’Orientation Stratégique (CNOS) du Partenariat Multi-Acteurs (PMA) de la Filière Coton-Textile-Confection.

En effet, au Cameroun la Filière Coton-Textile-Confection est très faiblement industrialisée. Moins de 5 % des fibres produites localement sont transformées par les industries et l’artisanat local, et le marché intérieur est largement dominé par les importations qui obèrent la balance commerciale.

Selon le Minepat, le marché du pagne est satisfait à hauteur de 88 % par des importations d’Asie, tandis que les producteurs locaux contrôlent moins de 10 % de ce marché.

Pourtant, plus de 2 millions de personnes au Cameroun dépendent du coton d’une manière ou d’une autre et le secteur emploie environ 475.000 personnes. Par ailleurs, les exportations de coton font engranger d’importantes recettes en devises.

La production cotonnière contribue substantiellement à la production globale. Dans le même ordre d’idées, les activités liées à la filière cotonnière représentent 6 % des exportations hors pétrole, 14,1 % du PIB de l’agriculture d’exportation, et sont source de plus de 60 % du revenu monétaire net agricole des populations de la partie septentrionale du pays, selon le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire.

Cette première Session du Comité National d’Orientation Stratégique (CNOS) du Partenariat Multi-Acteurs (PMA) de la filière Coton-Textile-Confection, s’inscrit dans le cadre de la politique d’import-substitution impulsée par le Gouvernement du Cameroun, dans le but de donner de la valeur au Made in Cameroon.

Il s’agit selon le Ministre de l’Economie, de mobiliser l’ensemble des facilités institutionnelles, économiques et financières, afin de favoriser l’éclosion des micro-industries et des Petites et Moyennes Industries, génératrices d’emplois et capables d’ajouter de la valeur localement. Une telle initiative est capable de permettre aux entreprises de ce secteur de reconquérir progressivement le marché local, de contribuer à l’exportation des produits finis et de participer par exemple à la réduction de la facture des importations des vêtements de seconde main connues sous le nom de « friperie » estimée à plus de 38 milliards de FCFA par an.