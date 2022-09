Cameroun : le Médiateur universel interpelle la Conac sur les abus d’un délégué régional

La requête accuse le fonctionnaire de plusieurs abus sur les commerçants dans le ville de Douala, région du Littoral.

Demande d’ouverture d’une enquête contre les agissements du Délégué régional du commerce du Littoral : Extorsion des fonds, chantage, menaces, pressions et humiliation des commerçants

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer, que j’ai reçu de très nombreuses plaintes de commerçants de la ville de Douala et au-delà, qui mettent toutes en cause les pratiques de corruption et d’extorsions des fonds d’une gravité impensable de la part du délégué régional du commerce du Littoral.

En effet plus de des centaines de commerçants sont astreints au versement annuellement, sans reçu, donc dans les caisses noires et pour son profit, de la somme d’un million de Francs CFA annuellement à ce fonctionnaire. Un réseau de serviteurs subalternes sévit pour les besoins de la cause, comme les mafias italiennes que l’on voit dans les films.

J’en ai saisis promptement le ministre du commerce, mais il n’y a aucun doute que cette pratique est connue dans la maison, et que par conséquent une enquête purement interne n’aboutirait à rien du tout.

Parfaite considération./.