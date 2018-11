Cameroun : le Minesup rencontre les enseignants d’université en marge d’un sit-in

Le ministre de l’Enseignement supérieur a initié des pourparlers ce lundi afin de couper court aux intentions de grève de ces enseignants.

Le ministre Jacques Fame Ndongo tente d’éviter un mouvement de grève général du personnel enseignant des universités publiques du pays. C’est dans cette optique qu’il a rencontré ce lundi les membres du Syndicat national des enseignants du supérieur (Ben-Synes) qui lui ont présenté leurs griefs.

Ils contestent l’insécurité à laquelle sont exposés les enseignants des universités de Buea et de Bamenda, la non prise en compte des heures de travail supplémentaires et complémentaires, les défaillances dans le suivi académique, le non-paiement des primes de recherche….

Pour toutes ces raisons, les enseignants d’université avaient annoncé un mouvement d’humeur qui devait débuter ce lundi par un sit-in devant les locaux du ministère de l’Enseignement supérieur. La fronde devait se poursuivre dès le 28 novembre par une cessation des activités dans les campus.