Cameroun : le ministre des Sports exige la suspension du processus électoral à la Fécafoot

Refusant de désigner des commissaires du gouvernement à l’Assemblée générale de validation des nouveaux textes de la Fédération camerounaise de football projetée le 13 juillet 2021, le Prof Narcisse Mouelle Kombi justifie sa décision par de nombreuses entorses à la loi et des vices de procédures.

Pour le ministre des Sports et de l’éducation physique (Minsep), les conditions pour la tenue d’une élection apaisée ne sont pas réunies à la Fédération camerounaise de football. Le patron des sports relève plusieurs incongruités dans le processus d’organisation desdites élections.

Narcisse Mouelle Kombi qui dit n’avoir pas été mis au fait des statuts récemment validés par la FIFa, motive notamment son opposition par la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui, le 15 janvier 2021, a annulé l’élection du Comité exécutif en place à la Fédération, et la décision du Comité national olympique et sportif (CCA-CNOSC) qui désapprouve le renouvellement d’une nouvelle assemblée générale en lieu et place de celle de 2009.

Le ministre des Sports fait trois constats majeurs dans le lancement du processus électoral qui a débuté en juin dernier par la désignation des délégués des Ligues départementales. Dans sa correspondance transmise le 8 juillet au président par intérim de la fédération Seïdou Mbombo Njoya, le membre du gouvernement déplore :

– Le non-reupect des dspositions de la loi en vigeur au Cameroun

– Le non respect de l’esprit de la lettre des sentences rendues par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique (CCA-CNOSC), induisant l’ilégitimité des personnes covoquées à l’Assemblée générale du 13 juillet 2021

– Le non-respect de ses propres textes par la FECAFOOT.

Le Minsep estime ainsi que : « dans ce contexte critique et d’incertitude juridique, il n’est pas possible à l’adminiatration de tutelle d’avaliser ou de soutenir l’iinitatve du processus électoral dans les conditions problématiques oü elle est envisagée en désignant deux commisaires du Gouvernement.»

Il ajoute : « en rappelant par ailleurs avec emphase que l’annulation de l’ entièreté du processus électoral de décembre 2018 par ia sentance du TAS du 15 janvier 2021, oblige au retour au statu quoi ante, c’est à dire une reprise du processus ace. L’adoption des statuts par les mêmes instances ( AGE 2009 ) et en conformité avec les statuts de 2012. Je vous demande de vouloir bien surseoir à la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire envisagée le 13 juillet 2021, ainsi qu’à la poursuite du processus élecoral en cours, dans l’attente des Hautes Directives solicitées à ce sujet.»

Cette invite de la tutelle devrait stopper l’ensemble des marches engagées du côté du quartier Tsinga à Yaoundé.