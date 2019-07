Cameroun: le ministre des Sports pousse Clarence Seedorf vers la sortie

Narcisse Mouelle Kombi dans une interview accordée à la Crtv demande à la Fécafoot d’étudier le cas de l’entraîneur sélectionneur après la débâcle des Lions indomptables à la Can 2019.

Clarence Seedorf a été incompétent. Le constat est clair pour Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep). L’invité de Présidence Actu, émission de la Cameroon Radio Television (Crtv), le 15 juillet, le ministre n’a pas mâché ses mots.

«Notre sélection nationale qui effectivement disposait de beaucoup d’atouts, malheureusement, le Fighting Spirit, l’esprit de combativité et l’efficacité de l’encadrement technique ont dû faire défaut. De l’avis de nombreux experts et spécialistes du football entendus ou consultés, les Lions indomptables se sont signalés par un jeu parfois inefficace, monotone, stéréotypé et même prévisible ainsi que par l’absence d’un véritable leader technique», décrit le Minsep.

Ainsi, « leur (Lions indomptables Ndlr) élimination tient, selon les analystes, de l’incapacité de l’entraîneur sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente. Ainsi en quatre matches on a dû constater qu’il a aligné quatre équipes différentes. On note aussi sa difficulté à maitriser l’ensemble du groupe et à y faire régner l’ordre et la discipline, le manque de motivation des joueurs, quelques influences externes dissonantes, nuisibles à la cohésion et à l’harmonie au sein du groupe».

-Résiliation du contrat-

L’invité de Yves Marc Medzo, présentateur de l’émission s’appuie une fois encore sur «le rapport qui [lui] a été fait par [nos] représentants en Egypte», pour révéler «quelques discordances entre l’entraîneur sélectionneur, Clarence Seedorf et son adjoint immédiat Patrick Kluivert, d’un côté et ses adjoints nationaux, de l’autre côté, qui pourtant avaient à cœur de faire des propositions proactives mais qui n’étaient toujours pas écoutés.»

Autant de faits qui ne peuvent déboucher que sur la résiliation du contrat de Clarence Seedorf «dans ces conditions, le ministère des Sports et la Fécafoot (Fédération camerounaise de football Ndlr) cosignataires dudit contrat (avec Clarence Seedorf Ndlr) sont en droit de faire jouer la clause résolutoire ou de terminaison. Autrement dit, la question du maintien de M. Seedorf à la tête de notre sélection fanion est clairement posée. Il ne me semble pas que cette question puisse trouver raisonnablement, objectivement, au regard de toutes les circonstances que j’ai évoquées, une réponse en terme de reconduction. Son maintien me paraît donc comme à beaucoup de Camerounais problématique», tranche Narcisse Mouelle Kombi qui ajoute avoir demandé au président de la Fécafoot, Seidou Mbombo Njoya, de signifier la décision du gouvernement au concerné. Surtout que «le Cameroun pour sa part a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de l’entraîneur sélectionneur.»

-Sélections nationales-

Clarence Seedorf et Pactick Kluivert ont signé leur contrat le 10 août 2018 avec le Cameroun. Un contrat de quatre ans, qui pourrait, notamment en ce qui concerne M. Seedorf, être résilié avant même la première année.

La sortie du ministre a été largement commentée. Selon des observateurs, il s’agit d’une revanche face au revers qu’il aurait essuyé en Egypte. Alors qu’il voulait sacrifier à un rituel: adresser les encouragements de la Nation et du gouvernement aux joueurs, Narcisse Mouelle Kombi s’est vu tout simplement refusé l’accès aux vestiaires des Lions indomptables. Une information qui a été par la suite démentie par le staff des Lions indomptables. Pour le ministre en tout cas, l’entraîneur n’a plus sa place aux côtés de la sélection nationale.

A lire aussi: Can 2019: les Lions refusent de rencontrer le ministre Mouelle Kombi

Narcisse Mouelle Kombi qui ne désespère du football camerounais reconnait qu’il convient cependant de travailler les championnats nationaux. Il invite à un renouvellement de l’encadrement technique, une refondation des encadrements des équipes nationales et une refondation sur des bases éthiques afin de faire face aux défis et aux prochaines échéances.

-Hugo Bross-

Le limogeage des sélectionneurs, le Cameroun en a connu. Wilfried Schäfer a été limogé en 2004 suite à l’élimination du Cameroun en quart de finale de la Can 2004. Ceci alors que son contrat courait jusqu’en 2006. Folker Finke a été remercié en octobre 2015 (arrivé en 2013 pour un mandat de deux ans). La non qualification des Lions indomptables à la coupe du monde Russie 2018, n’a pas été digérée et Hugo Bross l’a payé aussi sec. Il a été mis à la porte en 2017 alors que son contrat signé en 2016 courait jusqu’à fin 2019. Une résiliation de contrat qui a fait grand bruit, car Hugo Bross a réclamé le versement de «ses arriérés de salaires» au pays.