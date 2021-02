Cameroun : le ministre du Commerce minimise le phénomène de distilleries clandestines

Luc Magoire Atangana estime que la découverte d’une fabrique clandestine de vins et spiritueux de luxe dans un quartier de Yaoundé n’est qu’un phénomène isolé.

« Des cas isolés », c’est ainsi que le ministre du Commerce apprécie la découverte il y a quelques jours d’une distillerie clandestine dont les promoteurs ont avoué arroser le marché local constitué de Snack Bar et autre Night-Club. Pour rassurer les consommateurs pris de panique par cette découverte faite par la police, le ministre du Commerce est descendu ce 20 février dans Snack-bars de la ville de Yaoundé. « Le constat qui se dégage c’est que les produits qui sont commercialisés sont licites pour l’essentiel. A la marge, comme cela existe partout dans le monde, on peut trouver un ou deux cas isolés. Mais je voudrais appeler les consommateurs à la vigilance. L’Etat ne peut pas être partout à la fois en même temps », tente de minimiser le ministre.

« Contrairement à une certaine rumeur qui enflent à la suite de la découverte qui a été faite par les forces de maintien de l’ordre dans un quartier de la ville de Yaoundé qui veut que le marché camerounais soit inondé par des produits frelatés de contre bande, mais plus grave encore, par des produits contrefais, parce que c’est le plus grave par rapport à la santé, de là a créé une certaine panique au sein de l’opinion, il était inspirant que le ministre puisse descendre pour venir toucher du doigt ce qui se passe dans les snacks bas et night-club », a justifié le Luc Magloire Mbarga Atangana.

Et de poursuivre : « je voudrais vraiment rassurer les consommateurs que les produits qui sont sur notre marché sont sous surveillance et conforme pour l’essentiel ». Il a déclaré que le ministère allait remonter la chaine « pour savoir qui a livré ces produits, quelles sont les sources d’approvisionnement et naturellement ce que nous allons faire ».