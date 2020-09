Cameroun : le Minrex instruit le renforcement de la sécurité dans ses ambassades

Dans une circulaire adressée le 7 septembre 2020 aux chefs des missions diplomatiques du Cameroun à l’étranger, le ministère des Relations extérieures ordonne que les dispositifs de sécurité soient renforcés du fait de la recrudescence des menaces proférées par certains membres de la diaspora.

Les menaces de la « Brigade anti-sardinards » (BAS) à l’étranger sont prises au sérieux à Yaoundé. Dans une circulaire adressée le 7 septembre 2020 aux chefs des missions diplomatiques du Cameroun, le ministère des Relations extérieures ordonne le renforcement des dispositifs de sécurité autour des immeubles diplomatiques du fait de la recrudescence des menaces proférées par certains segments de la diaspora.

« J’ai I ‘honneur de vous rappeler en urgence, mes prescriptions antérieures visant au renforcement des mesures de sécurité et la mise en place des procédures d’alerte en coordination avec les autorités compétentes du pays d’accueil, afin de prévenir tout acte de nature à porter atteinte à l’intégrité de nos locaux diplomatiques et consulaires. Ces mesures de protection devront être étendues aux résidences diplomatiques et à tous les bâtiments de I ‘Etat situés dans vos juridictions respectives », écrit le ministre délégué auprès du Minrex,

Adoum Gargoum ajoute : « par ailleurs, je vous demande de bien vouloir instruire les responsables de nos Missions militaires et l’ensemble des services, de s’impliquer dans la mise en œuvre et l’animation de ce dispositif spécial de protection et de sécurisation de nos immeubles diplomatiques ».

L’on se souvient que plusieurs ambassades du Cameroun à l’étranger ont déjà fait l’objet de saccages par des personnes qui désapprouvent la gestion du pays et l’autorité du chef de l’Etat Paul Biya. La mesure du Minrex vise à prévenir une quelconque récidive.