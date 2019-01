Cameroun: le MINSANTE retire le chlorhexidine 7.1% du marché

Le médicament est utilisé dans le nettoyage des cordons ombilicaux chez les nouveau-nés.

Dans une note du 25 janvier, adressée aux administrations des fonds régionaux pour la promotion de la santé, le ministre de la Santé publique (MINSANTE), Manaouda Malachie demande le retrait du marché de la solution chlorhexidine 7.1% flacon 10 ml.

Les raisons de ce retrait ne sont pas indiquées dans la note du ministre. Toutefois, au ministère on précise que la décision procède d’une «anomalie observée» et on assure que les inspecteurs médicaux en collaboration avec l’ordre des pharmaciens sont chargés du respect de l’instruction de la tutelle. Le chlorhexidine est un antiseptique utilisé pour nettoyer les cordons ombilicaux.

L’introduction du produit dans les pays à faibles ressources a été encouragée en 2013 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Question de réduire le taux de mortalité infantile généralement dû aux infections causées par le manque d’hygiène et d’antiseptiques à la naissance et au cours de la première semaine de la vie. L’organisme onusien indiquait d’ailleurs que «Des essais contrôlés randomisés menés au sein de communautés au Bangladesh, au Népal et au Pakistan ont démontré que l’application de digluconate de chlorhexidine à 7,1% (délivrant 4% de chlorhexidine) au moignon du cordon ombilical prévient l’infection et sauve des vies».