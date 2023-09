Cameroun : le Mintransports lance une campagne digitale contre la surcharge à moto

À travers les réseaux sociaux le ministère en charge des Transports lance une nouvelle campagne nationale de sensibilisation des motocyclistes.

« Surcharger est un danger ! Mieux vaut arriver tard que jamais ». C’est le slogan d’une campagne de sensibilisation des élèves et des étudiants lancée dimanche sur les réseaux sociaux par le ministère des Transports (Mintransports), dans le sillage de la rentrée scolaire qui a débuté ce lundi 4 septembre dans l’ensemble du pays. « En partageant ce message au maximum, nous nous engageons à lutter contre la surcharge », affirme le Mintransports, qui multiplie des initiatives pour réduire les accidents de la route.

A en croire Stopblablacam, l’affiche de campagne publiée sur la page Facebook de ce ministère montre sept personnes roulées sur une même moto, notamment des élèves. Une mauvaise pratique érigée en règle par les conducteurs de mototaxis au Cameroun. En effet, de nombreux conducteurs prennent 5 à 6 personnes sur la moto, malgré l’interdiction de la surcharge.

Ce moyen de transport est notamment prisé par les élèves du primaire et du secondaire qui ne rechignent pas à emprunter une moto à plusieurs, de peur de se retrouver bloqués dans les embouteillages et de trouver les portes de l’école fermées à leur arrivée ou d’être sanctionnés pour retard.

Cette pratique ne va pas sans risque, car les conducteurs de mototaxi n’ont reçu aucune formation sur la conduite du motocycle, ne détiennent pas en général de permis, ne respectent pas le Code de la route et s’illustrent par des excès de vitesse, déplorent les autorités. Toutes choses qui exposent conducteurs et passagers aux accidents et à de graves blessures, voire la mort.

Dans un rapport sur la sécurité routière au Cameroun paru en 2018, l’ONU révèle que les conducteurs de mototaxi « sont la cause de nombreux cas d’accidents de la route, ne connaissent pas ou refusent de mettre en pratique les règles de sécurité routière ». L’initiative du Mintransports vise à attirer l’attention des élèves et des étudiants sur la nécessité d’éviter la surcharge à moto, l’une des causes des accidents de la route au Cameroun.