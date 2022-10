Cameroun : le monument patriote bientôt détruit ?

Une concertation a lieu entre le ministère de l’Habitat et la mairie de Yaoundé en vue d’ériger un échangeur au rond-point de l’hôtel Hilton.

Le ministère de l’Habitat et du développement urbain (Minhdu) a abrité ce 4 octobre 2022 des concertations entre Célestine Ketcha Courtès le chef de ce département ministériel et le super maire de la ville Yaoundé, Luc Atangana Messi. La séance de travail porte «reconfiguration de l’échangeur Hilton et des études de faisabilité économique et financière pour une contractualisation en PPP».

Selon News du Camer, il s’agit pour les deux parties de réfléchir sur les voies et moyens d’insérer l’échangeur à côté du Monument patriote érigé en ce lieu-dit Rond-point Hilton, il y a quelques mois. Lequel ne peut plus tenir exactement sur le site initial, désormais occupé par le monument patriote.

Selon l’invitation servie par la Minhdu au maire de la ville, « les études de reconfiguration de l’échangeur Hilton nécessitent la coordination et la mise en cohérence avec le Plan de mobilité urbaine soutenable, les lignes de Transport en commun en site propre (TCSP) et le Bus rapid transit (BRT)». Ce qui laisse croire que le projet de BRT est imminent, alors que la ville de Yaoundé subit déjà l’engorgement à son centre.

L’ampleur de l’ouvrage initialement prévu sur ce site est de nature à nécessiter de l’espace ; or le monument patriote occupe déjà ce qu’il en restait encore de libre à cet effet. En considérant la proximité des immeubles qui jouxtent le Rond-point, notamment le Hilton hôtel, l’Immeuble ministériel N°2, le ministère en charge de l’Economie, l’Agence de régulation des télécommunications.

Il ne reste plus que le parking du Minepat et l’espace vert de l’immeuble ministériel N°2. Décaler l’échangeur d’un côté comme de l’autre, le réduirait à sa plus simple expression, à défaut d’imposer des casses sur ces bâtiments voisins. Du coup, la probabilité de détruire tout ou partie du monument patriote est grande.

On se rappelle que c’est le 18 mai 2022 que Célestine Ketcha Courtès avait inauguré ce monument, comme représentante personnelle du chef de l’Etat. Une fois le projet annoncé, la presse avait attiré l’attention en son temps, sur l’ouvrage initialement prévu à cet endroit.