Cameroun : le MRC menacé d’interdiction

Le gouvernement est prêt à interdire ce parti politique d’opposition, a déclaré le ministre de l’Administration territoriale (Minat).

Paul Atanga Nji a voulu lancer un « message assez clair ». Le ministre de l’Administration territoriale averti : « le Minat est en droit de prendre certaines mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires sont : l’interdiction de ce parti politique », déclaré Paul Atanga Nji, le 26 janvier au cours d’une conférence de presse.

Ladite conférence de presse faisait suite aux manifestations organisées ce 26 janvier par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), dont le président national est Maurice Kamto. Arrivés deuxièmes à l’élection présidentielle du 7 octobre 2018, Maurice Kamto et le MRC manifestent contre ce qu’ils appellent « le hold-up électoral » et contre la gestion par le gouvernement de la crise anglophone.

lire aussi https://www.journalducameroun.com/marche-du-mrc-les-forces-de-lordre-nont-fait-usage-daucune-arme-a-feu-a-douala/

Mais le gouvernement prévient : « si jamais les indices concordants de perturbations de l’ordre public sont établis contre ce promoteur de parti politique, son parti politique peut être définitivement interdit sur l’ensemble du territoire national ».

Avant, Paul Atanga Nji a tenu a rappelé que « le ministère de l’Administration territoriale est l’autorité qui accorde l’agrément aux partis politiques. Et ces agréments ou autorisations sont accordés sur la base des lois et règlements de la République. Le Minat et les partis politiques sont liés par un contrat qui doit être respecté ». Et par conséquent, il revient à l’autorité de prendre toutes les mesures nécessaires contre un promoteur de formation politique qui « décide de défier systématiquement l’autorité de l’État en organisant des manifestations illégales et parfois dangereuses ».

Le MRC prévoit une autre « grande marche » le 23 février.