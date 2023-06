Cameroun : le ndolè classé 47ème meilleure cuisine du monde !

Plat traditionnel ancestral de la région du Littoral, issu de traditions et de savoirs lointains a conquis le monde.

Met séculaire du peuple Sawa, le ndolè est très vite devenu un plat national et a depuis traversé les frontières du Cameroun. Le ndolè vient d’être classé 47ème meilleure cuisine au monde. Le plat traditionnel camerounais est parmi les 50 meilleurs plats de la planète. Taste Atlas a dévoilé le Top 95 des meilleures cuisines au monde en 2022, dans lequel ne figurait aucun mets camerounais. Et cette année le ndolè est le seul plat d’Afrique francophone figurant dans le dit classement.

Le ndolè est élaboré avec les feuilles vertes bouillies à l’eau deux à trois fois avec du sel gemme pour leur faire perdre leur amertume. Dans une préparation cuite à base de pâte d’arachides fraîches et d’épices écrasées, on ajoute de la viande cuite en morceaux, du poisson fumé ou des crevettes fraîches ou fumées.

Ce célèbre plat camerounais a un goût étonnant. Il n’a pas d’équivalent. Préparé avec art, il cesse d’être cette plante endémique aux vertus médicinales mais quasi toxique, la vernonia, que les sawa s’en vantent d’avoir dompté. S’il est connu au Bénin (Amanvivè) et au Togo (Aloma), seul le Cameroun lui associe viande, crustacés et arachide, et exhale la magie d’un plat où s’entremêlent saveurs sucrées, salées et amères.

L’emblématique plat camerounais se passe de mots. Il envoûte les esprits, analyse le restaurateur Gaston-Paul Effa. Il le considère comme un mets miracle, peu coûteux et aux déclinaisons multiples – simple (ndolè viande), mixte (viande et poisson fumé), royal (viande, poisson fumé et crevette) – renseignant sur la catégorie sociale de la famille. Il s’accompagne aisément avec le plantain (frite ou bouillie), du manioc ou du riz.