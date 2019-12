C’est l’une des dispositions contenues dans le projet de loi conférant un statut spécial à ces deux régions anglophones du Cameroun.

Une « Assemblée régionale » composée de deux chambres : la « House of divisional representatives » et la « House of chiefs ». C’est l’une des innovations du « projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées », objet de la session extraordinaire du Parlement du Cameroun qui s’est ouverte ce 13 décembre à Yaoundé.

Concrètement, le Parlement régional dans le Nord-ouest et le Sud-ouest est un organe délibérant composé, comme dans les autres régions, de 90 conseillers régionaux.

Les deux chambres se réunissent aux mêmes dates, séparément, ou ensemble selon les matières portées à l’ordre du jour. La Chambre des délégués des départements, que préside également le président de l’éxécutif régional, comprend 70 membres.

Quant à la Chambre des chefs traditionnels, elle est présidée par le vice-président de l’exécutif régional et comprend 20 membres élus

Cette chambre émet un avis conforme sur les questions liées à la chefferie traditionnelle, aux sites, monuments et vestiges historiques, aux manifestations culturelles et traditionnelles, à la tradition orale et à la carte linguistique régionale.

En plus de cette Assemblée régionale, ces régions auront leur gouvernement local. L’exécutif régional est composé d’un président, d’un vice-président, de deux 02 secrétaires, d’un questeur, ainsi que de trois 03 commissaires chargés respectivement du développement économique, du développement sanitaire et social et du développement éducatif, sportif et culturel.

Le président et le vice-président de l’exécutif régional, personnalités autochtones de la région, de même que les autres membres du Conseil exécutif régional, sont élus au sein de l’Assemblée régionale, pour la durée de leur mandat.