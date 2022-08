Cameroun : le nouveau siège de la Caisse Autonome d’Amortissement s’élève à 17 milliards de F

La cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment s’est déroulée le 24 août 2022 à Yaoundé en présence du chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute.

L’immeuble situé au Boulevard du 20 mai à Yaoundé est doté de 12 niveaux pour un coût de 17 milliards de francs CFA. L’édifice est construit par l’espagnol Construcciones Galdiano SA et s’étend sur une superficie de 5 964 m2. Dans le détail, il comporte 213 bureaux, 45 magasins, et 01 parking de 169 places. Chacun des niveaux comporte 22 bureaux.

A l’occasion, le Premier ministre, représentant du chef de l’Etat a exprimé sa satisfaction au sujet de l’aboutissement heureux de cet ouvrage dont la première pierre a été posée le 27 septembre 2011. Joseph Dion Ngute s’est dit frappé par trois aspects de cette architecture : la modernisation de l’immeuble ; le changement de la physionomie de la capitale politique et l’amélioration des conditions de travail du personnel de la CAA.

Ce nouveau siège du conseiller financier de l’Etat en matière d’endettement public devrait permettre à la CAA d’assurer pleinement ses missions concernant la mise en œuvre des réformes des politiques publiques du pays.

La CAA joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des réformes des politiques publiques du pays. En matière de dette publique, elle se charge d’effectuer des études prospectives relatives aux engagements de l’État et de ses organismes ; de fournir au gouvernement les analyses nécessaires à l’élaboration de la politique d’endettement du pays ; de contribuer à la recherche, à l’étude et à la négociation des financements extérieurs et intérieurs de l’État.

Aussi, d’étudier les demandes d’aval et de rétrocession des prêts à soumettre au Ministre des Finances ; d’émettre des emprunts publics et de rétrocession ; d’évaluer et d’assurer le service de la dette etc. Pour ce mois août par exemple, l’Etat entend apurer 65 milliards de Fcfa de sa dette avec 34,6 milliards au titre de la dette extérieure et 30,4 milliards pour la dette intérieure.

En mémoire, la Caisse Autonome d’Amortissement du Cameroun est un établissement public créée dans le but de fournir au Gouvernement des éléments nécessaires à l’élaboration de la politique d’endettement du pays.