Cameroun : le nouvel Ambassadeur, Chef de Délégation de l’UE reçu par le ministre de l’Economie

Son Excellence Jean-Marc CHATAIGNIER, nouvel Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne auprès de la République du Cameroun et pour la Guinée Equatoriale, a été reçu en audience ce jeudi 02 novembre 2023, par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY.

Une audience de prise de contact entre Excellence Jean-Marc CHATAIGNIER et Alamine Ousmane MEY. Au menu des échanges, la mise en œuvre du Programme Indicatif Multi annuel (PIM) 2021-2027 dont le niveau d’engagement pour le compte du cycle 2021-2024 est jugé satisfaisant avec notamment l’affectation d’une enveloppe complémentaire de 88 milliards de FCFA pour la période 2025-2027 et l’inscription du digital comme 4ème domaine prioritaire du PIM.

Plusieurs autres points ont été abordés au cours de cette audience. Entre autres, la signature, dans quelques jours, du nouvel Accord de Partenariat post Cotonou, entre l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l’Union Européenne, à SAMOA dans le Pacifique. Les sujets liés aux infrastructures de qualité que l’Union Européenne (UE) souhaite développer au Cameroun, la nouvelle approche Team Europe et l’approche Global Gateway pour la mobilisation des financements destinés à la construction des infrastructures (routes, énergie, transport…), étaient également au menu des échanges.

« Nous avons fait un point très large de ce partenariat qui est pour nous très positif, très constructif dans lequel nous avançons ensemble », a déclaré Jean-Marc CHATAIGNIER. Un partenariat dont l’engagement de la totalité de l’enveloppe du 11e FED allouée au Cameroun est bouclé, soit 282 millions d’euros, environ 185 milliards au 31 octobre 2023. En termes de décaissement au 31 décembre 2022, le 11ème FED se situe à 155 milliards de FCFA, soit une performance de 84%.

Selon le Minepat, le portefeuille de Coopération Cameroun-UE affiche également un niveau d’engagement satisfaisant du PIM au 31 octobre 2023, financé sur les ressources du Global Europe. Toutes les conventions de financement des programmes prévues dans les plans d’actions annuels 2021 et 2022 sont signées, pour un montant total de 56,04 milliards FCFA.