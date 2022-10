Cameroun : le Palais des Congrès de Yaoundé célèbre ses 40 ans

L’administration de l’établissement public à caractère administratif annonce quatre jours de festivités du 1er au 4 novembre 2022 au sommet de la colline Nkolnyada.

Mai 1982-novembre 2022, c’est 40 ans d’existence et de services. Et ça se fête au Palais des Congrès de Yaoundé. L’immeuble construit dès 1978, inauguré le 12 mai 1982 et rénové en 2018 marque un temps pour souffler sur sa 40è bougie. Le directeur général de l’établissement a donné une conférence de presse ce mardi 18 octobre 2022 dans l’une des salles de son institution. Cette rencontre avec la presse locale a été l’occasion pour Christophe Mien Zock et ses collaborateurs de présenter le contexte et les articulations l’événement.

En effet, la célébration des 40 ans du Palais des Congrès s’articule autour du thème « le Palais des Congrès, 40 ans au service du rayonnement politique, social, culturel, économique et diplomatique du Cameroun». Ladite thématique offre l’occasion de parcourir les grands événements que l’immeuble de 6 étages trois bâtiments, érigé sur 180 000 m2, a abrités depuis son inauguration par le président Ahmadou Ahidjo, alors qu’il s’apprêtait à quitter le pouvoir.

C’est le cas de la Conférence tripartite du 30 octobre 1991, le Grand dialogue national en 2019, les congrès des partis politiques dont le Rdpc, le Sdf, le MrC, l’Undp ; les 24è et 25è sommets de l’UDEAC en 1988 et 1994, le sommet France-Afrique en 2021. A cela s’ajoutent les événements à caractère culturel, économique et social. De plus, le Palais des Congrès abrite les institutions étatiques dont le Sénat, l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ou encore la Commission nationale anticorruption (Conac)

Ce sont autant de services que l’administration de l’établissement entend célébrer pour marquer sa contribution à la vie nationale et internationale. Le programme des quatre jours prévoit du 1er au 4 novembre 2022, outre la cérémonie officielle d’ouverture, des animations culturelles, des expositions photo-documentaires, une foire made in Cameroun, une table-ronde animée par des professeurs d’universités, un dîner des ambassadeurs ; une soirée spectacle, etc.

Au cours de la Conférence de presse, le directeur du Palais fruit de la coopération sino-camerounaise a dévoilé les projets de son établissement. Il s’agit de la construction d’un amphithéâtre, d’un hôtel ou d’un parc d’exposition et d’attraction ainsi que la transformation digitale.

Cette célébration placée sous le parrainage du chef de l’Etat Paul Biya coïncide avec les 40 ans de son accession à la magistrature suprême.