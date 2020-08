Cameroun : le PM Dion Ngute instruit l’intensification du dépistage du Covid-19

Malgré la chute du nombre d’infections, le chef du gouvernement vient de donner des directives à ce sujet au ministre de la Santé publique.

Le nombre de personnes infectées est en nette recul, reconnait le gouvernement camerounais. Seulement 199 personnes ont été positives au Covid-19 ces sept derniers jours. La pandémie a atteint 18 662 citoyens depuis son déclenchement au mois de mars.

Lors de la réunion d’évaluation de la stratégie de riposte contre le Covid-19 tenue ce 20 août 2020, le Premier ministre a défini de nouvelles orientations. Joseph Dion Ngute a prescrit au ministre de la Santé publique de mettre l’accent sur l’intensification des dépistages massifs à travers la conduite des caravanes itinérantes. Il a insisté sur la mise en place des unités de prélèvement au sein des administrations, le renforcement des capacités opérationnelles des districts de santé dans la recherche et le suivi des personnes infectées. Dion Ngute a souhaité une plus grande implication des maires et des leaders religieux dans la sensibilisation au respect des mesures barrières.

En ce qui concerne les masques de protection, l’on apprend de la réunion au Premier ministère que 1 680 000 masques ont été conçus par les artisans locaux. Et que les stocks supplémentaires seront mis sur le marché dans les prochaines semaines grâce à la dotation issue du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales.