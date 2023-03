Cameroun : le PNUD vient en aide aux enfants de la rue

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s’engage à débloquer 200 millions FCFA pour aider 500 enfants de la rue au pays de Paul Biya.

L’annonce a été faite ce 31 mars par le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Cameroun. Il a annoncé que cet organisme onusien va débloquer 200 millions FCFA pour soutenir les enfants de la rue. « Le PNUD remet des kits d’hygiène et alimentaire à 500 jeunes de la rue. Cet accompagnement va se poursuivre. Nous allons faire en sorte de pouvoir investir environ 200 millions FCFA dans les six prochains mois pour aider les jeunes à sortir de la rue dans les villes de Yaoundé, Douala et Ngaoundéré », a fait savoir Alassane Ba, le représentant résident du PNUD.

Cette aide rentre dans le cadre de la politique sociale du gouvernement dont le but est de sortir les enfants de la rue en les autonomisant. C’est ce qu’explique la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene : « c’est une initiative que nous avons entamée depuis 2021, extraire des enfants de la rue, pouvoir leur trouver un cadre pour les réinsérer. C’était une opération pilote. Il y en a qui sont rentrés en famille et d’autres qui sont allés dans nos centres de réhabilitation. Aujourd’hui, on a changé de paradigmes, nous travaillons avec beaucoup de partenaires (…) qui nous accompagnent dans l’identification et les besoins des enfants de la rue. Il y a un troisième acteur qui entre en jeu aujourd’hui c’est le PNUD qui veut accompagner le gouvernement dans cette action ».

En 2020, le ministère des Affaires sociales a revendiqué avoir retiré 100 enfants de la rue pour les protéger contre le coronavirus.