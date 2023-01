Cameroun : le poisson Sud-africain entre sur le marché

Un protocole d’accord a été signé le 13 janvier 2022 entre l’entreprise Samaki Fisheries, le Minepia et le Mincommerce.

Le poisson Sud-africain a officiellement une place sur le marché Camerounais. C’est à travers la signature d’un protocole avec Dr Taïga, ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries (Minepia), Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce (Mincommerce) et Vanetia Cohen, directrice générale de Samaki Fisheries, spécialisée dans l’aquaculture et la commercialisation des poissons toutes variétés confondues.

A travers cet accord, Samaki Fissheries s’engage à contribuer au renforcement de l’approvisionnement du marché camerounais en produits halieutiques et en quantité et en qualité et à y introduire de nouvelles variétés. L’arrivée prochaine de l’entreprise sud-africaine va créer la concurrence et contribuer à la politique des prix promotionnels.

Au Cameroun, la demande en poissons est estimée annuellement à 500 000 tonnes par an. Des besoins que ne peut couvrir la production locale qui s’est établie à 169 740 tonnes en 2022. Pour combler le gap, le pays est obligé d’importer des centaines de milliers de tonnes de poissons à des centaines de milliards de FCFA. Ce qui creuse davantage le déficit de la balance commerciale du Cameroun.

Aussi, entre 2016 et 2019, elle est passée de 5 000 à 10 000 tonnes par an, et a atteint 15 000 tonnes en 2020. Le Minepia prévoit 25.000 tonnes d’ici 2025, et 100.000 tonnes dans une décennie.