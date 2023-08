Cameroun : le Port de Douala octroie 1.4 milliards de F à 88 clients

Ces enveloppes ont été distribuées au cours d’une cérémonie, organisée le jeudi 10 août 2023 au Club PAD à Douala.

Le Port autonome de Douala distribue les ristournes de 1.4 milliards de F à ses fidèles clients. Ils sont 88 exportateurs, a avoir reçu ces enveloppes au cours d’une cérémonie tenue à Douala le 10 aout et présidée par Lin Dieudonné Onana Ndoh, Directeur général de la Régie du Terminal à Conteneurs (RTC) qui représentait le Directeur général du Port Autonome de Douala, Cyrus Ngo’o.

La distribution des ristournes aux exportateurs et importateurs du Port de Douala-Bonabéri a été décidé le 9 novembre 2021 par le Conseil de supervision, présidé par Cyrus Ngo’o, Directeur du Port Autonome de Douala dont la RTC est une filiale. Cette décision autorisait le Directeur Délégué de la Régie du Terminal à Conteneurs à accorder des ristournes commerciales aux importateurs et exportateurs pour le compte de l’année 2022.

Les ristournes ont été distribuées à 88 exportateurs et importateurs dont les marchandises ont transité par le Port de Douala-Bonabéri en 2022. Il s’agit de 88 chargeurs nationaux et sous-régionaux qui ont ainsi été récompensés pour leurs performances sur la période. Selon le PAD, ces ristournes sont appliquées uniquement sur les coûts d’acconage et de relevage selon le volume (EVP) réalisé. « Seules les factures entièrement payées au 31 décembre 2022 ont été prises en compte dans le calcul », souligne le PAD.

Dans la catégorie Export, quatre (04) pays étaient en lice. Il s’agit de la République Centrafricaine avec 9 entreprises, de la République Démocratique du Congo avec cinq 4 entreprises, le Tchad avec 6 et le Cameron avec 55 entreprises. Dans la catégorie Import, le Cameroun se hisse au premier rang avec 12 entreprises représentées, devant le Tchad engagé avec deux représentants.

Sur la période, 82.520 conteneurs ont été exportés pour un montant total de 1.184.937.243 de FCFA. Parallèlement, 18.171 conteneurs ont été exportés. Les ristournes obtenues sont communiquées par note de crédit aux bénéficiaires, à faire valoir pour paiement de leurs factures pour le compte de l’année 2023.

A l’import, le taux de ristournes commerciales varie entre 2,5% (de 600 à 749 EVP) et 20% (pour plus de 4000 EVP). A l’export, il varie toujours entre 2,5% (de 120 à 149 EVP) et 20% (pour plus de 800 EVP).