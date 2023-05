Cameroun : le Premier ministre assistera au couronnement de Charles III au Royaume-Uni

Joseph Dion Ngute va représenter le chef de l’Etat Paul Biya à la cérémonie qui aura lieu samedi 6 mai 2023.

Accompagné d’une délégation, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a quitté Yaoundé jeudi 04 mai 2023. Il sera aux côtés d’une centaine de chefs d’Etats et plus de 2 000 personnalités, tous invités à prendre part au couronnement de Leurs Majestés Charles III et son épouse Camilla. Il est le successeur de la reine Elisabeth II, couronnée il y a 70 ans et décédée le 08 septembre 2022 au château de Balmoral à l’âge de 96 ans. La cérémonie aura lieu samedi 6 mai à l’abbaye Westminster où ont eu lieu les précédents couronnements britanniques depuis 900 ans. Ce sera sous la direction de l’archevêque de Canterbury, chef spirituel de l’église anglicane, Justin Welby.

Outre le Premier ministre et sa suite, le Cameroun sera représenté au couronnement du roi Charles III et de son épouse Camilla par un détachement des Forces de défense. Des éléments de la Gendarmerie, de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air et de la Marine nationale sont au Royaume-Uni depuis quelques jours. Ils s’entraînent aux côtés des armées du Royaume-Uni et des 33 autres pays du Commonwealth pour participer à la cérémonie de samedi.

Au total, 604 soldats venus de ces pays, dont les soldats camerounais, seront parmi les milliers de soldats qui accompagneront la marche du roi et de la reine. La procession s’ébranlera le matin du palais de Buckingham en direction de l’abbaye Westminster sur une distance de deux km. Charles III et son épouse seront installés sur un carrosse. Après le couronnement des deux, ils retourneront en Carrosse sur le même trajet. Puis, ils effectueront une apparition au balcon du palais en compagnie de la famille royale.