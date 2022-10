Cameroun : le Premier ministre inaugure l’hôpital général de Garoua

Le chef du gouvernement Joseph Dion Ngute préside la cérémonie d’inauguration du tout premier hôpital général du septentrion ce mardi 18 octobre 2022.

La capitale régionale du Nord accueille depuis lundi 17 octobre 2022 l’émissaire du président de la République. Joseph Dion Ngute a foulé le sol de la région du Nord par l’aéroport international de Garoua. Le chef du gouvernement vient donner un nouveau souffle à l’environnement hospitalier de la localité.

En effet, « sur très hautes instructions du président de la République Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute préside ce mardi 18 octobre 2022 à 11h dans la région du Nord, la cérémonie d’inauguration de l’hôpital général de Garoua », informe par voie de communiqué, le directeur du Cabinet des services du Premier ministre, Balungeli Confiance Ebune.

A son arrivée à Garoua hier, Joseph Dion Ngute a bénéficié de l’accueil des autorités administratives, traditionnelles et des collectivités locales. Les partis politiques dont le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) et le Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc) se sont mobilisés pour accueillir l’envoyé du chef de l’Etat.

Créé par décret présidentiel N°2022/611 du 1er septembre 2022, l’Hôpital Général de Garoua (HGG) est un établissement public à caractère hospitalier. Il jouit d’une personnalité juridique et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Garoua. Sa mission est de dispenser des soins médicaux et paramédicaux de haut niveau ; de servir de support pédagogique à la formation du personnel technique et administratif ; de promouvoir la coopération et la recherche dans le domaine des sciences de la santé.